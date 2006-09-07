На границах Ливана израильтян сменят немцы

Израиль в четверг вечером снял блокаду Ливана, передав многонациональным силам контроль над морскими и воздушными границами страны.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил заместитель пресс-секретаря МИД Израиля Эдди ШАПИРА.

За соблюдением эмбарго на поставки оружия ливанскому движению "Хезболлах" в международном аэропорту Бейрута будет наблюдать группа германских таможенников и полицейских. Та же задача стоит перед отрядом кораблей ВМС Германии, который в ближайшие две недели должен приступить к патрулированию вдоль побережья Ливана.

До их прибытия контролировать движение судов в ливанских водах будут итальянские, французские, британские и греческие моряки, входящие в состав Временных сил ООН в Ливане.

Морская и воздушная блокада действовала на протяжении более полутора месяцев, с первых дней ливанской кампании, и оставались в силе, несмотря на прекращение огня в зоне конфликта.