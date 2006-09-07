Президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что арестованные накануне сторонники экс-министра госбезопасности Игоря Гиоргадзе получат то, чего заслуживают.

"Они получат то, чего заслуживают, и в этом убедятся те, кто их финансирует", - сказал президент журналистам в ходе визита в Польшу, сообщает грузинский телеканал "Имеди".

Отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли готовился государственный переворот в Грузии, Саакашвили сказал, что спецслужбы владели подобной информацией. "Если против Грузии вводят эмбарго на вино и другую продукцию, и это не разрушает ее экономику, если против нас устраивают военные провокации, неудачные теракты, то остаются такие методы. Но и это не поможет, если мы будем консолидированы, и стоять все вместе", - сказал президент.

Кроме того, выступая в Польше на XVI экономическом форуме, Михаил Саакашвили сравнил Россию с диким племенем гуннов, сообщает ИА REGNUM. Правда, подробности обстоятельств, при которых было дано такое сравнение, не сообщаются. Но напомним, что накануне вице-спикер грузинского парламента Михаил Мачавариани обвинил российские спецслужбы в том, что они финансируют оппозиционную партию "Справедливость" под руководством Гиоргадзе. По его словам, эти денежные потоки не проходят ни по одной грузинской банковской сети, а доставляются в Грузию в кейсах, наличными.

Между тем, некоторым из 29 задержанных накануне в Грузии лидеров оппозиции уже предъявлены официальные обвинения "в организации заговора с целью свержения государственной власти и ее захвата". Остальным обвинения будут предъявлены в четверг, сообщили ИТАР-ТАСС источники в правоохранительных органах.

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