ЕС готов начать переговоры о новом расширенном соглашении с Украиной

Европейский Союз готов начать переговоры о новом расширенном соглашении с Украиной, частью которого будет соглашение о свободной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на заседании пресс-клуба МИД Украины посол Финляндии в Украине Лаура РЕЙНИЛЯ.

«Чем быстрее Украина станет членом Всемирной торговой организации, тем быстрее могут начаться официальные переговоры относительно будущего соглашения между ЕС и Украиной», - сказала она.

По словам Л.РЕЙНИЛЯ, Финляндия надеется, что во время ее председательства в ЕС будет подписано соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, а также углублено энергетическое сотрудничество с Украиной на базе меморандума о взаимопонимании в сфере энергетики, подписанного в декабре прошлого года. «Подписание соглашения об упрощении визового режима очень реалистично», - отметила посол. По ее словам, остается согласовать некоторые вопросы касающиеся реадмиссии. Однако, сказала Л.РЕЙНИЛЯ, она слышала положительные оценки по этому поводу представителей, как Евросоюза, так и Украины, и потому надеется, что во время переговоров на следующей неделе этот вопрос будет решен.

Посол также отметила, что для финского председательства в ЕС нынешняя осень будет напряженной и нелегкой в сфере отношений между Евросоюзом и Украиной. «К счастью, имеем хорошую основу для нашего сотрудничества», - сказала Л.РЕЙНИЛЯ.

Она отметила, что в результате свободных и справедливых выборов в Верховную Раду в марте этого года произошло назначение демократического правительства. Кроме того, согласно заявлениям украинских лидеров, евроинтеграция относится к приоритетам внешней политики Украины.

По словам Л.РЕЙНИЛЯ, среди важнейших событий в отношениях между Евросоюзом и Украиной, которые состоятся осенью этого года, есть заседание Совета по сотрудничеству, которое состоится 14 сентября в Брюсселе и в котором примет участие премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, а также десятый саммит ЕС-Украина, который состоится 27 октября в Хельсинки и в котором примет участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Посол также отметила позитивную работу миссии ЕС на украинско-молдавской границе, отметив, что она является образцом успешного и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Украиной.