В Афганистане войска выбили талибов из южных окрестностей Кундуза

Это местностьпоблизости от стратегически важного для снабжения правительственных сил аэропорта, пишет Радио Свобода.

Но на восточных и западных окраинах города бои продолжались дальше, заявил председатель совета провинции Кундуз Могаммад Юсуф Аюби.

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Представитель военных США в Афганистане бригадный генерал Чарльз Кливланд добавил, что афганские спецназовцы зачищают отдельные очаги сопротивления талибов в городе.

Афганские чиновники также сообщили, что многие жители города продолжали выезжать из него и в четверг, чтобы спастись от боев.