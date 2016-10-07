В Афганистане войска выбили талибов из южных окрестностей Кундуза

01:51, 07 октября 2016
Мир
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В Афганистане правительственные войска выбили боевиков исламистского движения «Талибан» из южных окраин города Кундуз на севере страны, сообщил начальник полиции провинции Кундуз генерал Касим Джунгалбаг.

REUTERS

Это местностьпоблизости от стратегически важного для снабжения правительственных сил аэропорта, пишет Радио Свобода.

Но на восточных и западных окраинах города бои продолжались дальше, заявил председатель совета провинции Кундуз Могаммад Юсуф Аюби.

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Представитель военных США в Афганистане бригадный генерал Чарльз Кливланд добавил, что афганские спецназовцы зачищают отдельные очаги сопротивления талибов в городе.

Афганские чиновники также сообщили, что многие жители города продолжали выезжать из него и в четверг, чтобы спастись от боев.

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