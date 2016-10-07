В Афганистане войска выбили талибов из южных окрестностей Кундуза
01:51, 07 октября 2016Мир
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В Афганистане правительственные войска выбили боевиков исламистского движения «Талибан» из южных окраин города Кундуз на севере страны, сообщил начальник полиции провинции Кундуз генерал Касим Джунгалбаг.
Иллюстрация / REUTERS
Это местностьпоблизости от стратегически важного для снабжения правительственных сил аэропорта, пишет Радио Свобода.
Но на восточных и западных окраинах города бои продолжались дальше, заявил председатель совета провинции Кундуз Могаммад Юсуф Аюби.
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Представитель военных США в Афганистане бригадный генерал Чарльз Кливланд добавил, что афганские спецназовцы зачищают отдельные очаги сопротивления талибов в городе.
Афганские чиновники также сообщили, что многие жители города продолжали выезжать из него и в четверг, чтобы спастись от боев.
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