США испытали атомные бомбы нового типа

Об этом сообщает национальное управление по ядерной безопасности США, передает ТСН.

Для этого были задействованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Они осуществили сброс двух модернизированных управляемых атомных бомб без боезаряда модификаций B61-7 и B61-11.

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Согласно полученным данным, испытания прошли успешно.

Ожидается, что новая модификация атомной бомбы B61 поступит на вооружение США в 2020 году.

По словам главного помощника заместителя администратора NNSA по военному применению Майкла Люттона, бомбы B61 являются «одним из важнейших элементов ядерной триады США».

Как сообщал УНИАН, Пентагон потратит 108 миллиардов долларов в течение пяти лет на модернизацию ядерного оружия. Министр обороны США Картер отметил, что несмотря на окончание холодной войны, ядерное оружие необходимо для сдерживания России и других потенциальных агрессоров. Он обвинил Россию в "бряцании ядерным оружием", а КНДР - в провокациях, связанных с ядерным оружием и баллистическими ракетами.