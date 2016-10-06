В Дании автобус с подростками-беженцами попал в ДТП: 16 человек травмированы

Об этом передает Depo.ua со ссылкой на The Local.

По данным полиции, авария произошла в четверг около 14:00, когда грузовик ударил автобус в заднюю часть.

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Беженцы-подростки возвращались с уроков датского языка, когда их автобус по неизвестным пока причинам экстренно затормозил, и в него врезался грузовик.

Один из пострадавших получил настолько тяжелые травмы, что его доставляли в больницу спасательным вертолетом.

Все дети, находившиеся в автобусе, пребывают в Дании без сопровождения родителей. Их возраст колеблется от 13 до 17 лет.