В Дании автобус с подростками-беженцами попал в ДТП: 16 человек травмированы
22:53, 06 октября 2016Мир
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В Дании автобус, перевозивший 38 несовершеннолетних искателей убежища, попал в ДТП, вследствие чего 16 подростков получили травмы.
В Дании автобус с подростками-беженцами попал в ДТП / Rasmus Skaftved/Scanpix
Об этом передает Depo.ua со ссылкой на The Local.
По данным полиции, авария произошла в четверг около 14:00, когда грузовик ударил автобус в заднюю часть.
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Беженцы-подростки возвращались с уроков датского языка, когда их автобус по неизвестным пока причинам экстренно затормозил, и в него врезался грузовик.
Один из пострадавших получил настолько тяжелые травмы, что его доставляли в больницу спасательным вертолетом.
Все дети, находившиеся в автобусе, пребывают в Дании без сопровождения родителей. Их возраст колеблется от 13 до 17 лет.
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