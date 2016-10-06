Сейм Польши после массовых акций протеста отказался запрещать аборты

За отклонение законопроекта проголосовали 352 депутатов, против - 58, воздержались от голосования - 18, передает Радио Польша.

Таким образом польский Сейм не будет продолжать работу над этим законопроектом.

Как известно, в Польше 3 октября был объявлен так называемый "Черный понедельник" - общенациональная акция протеста против попыток полностью запретить в стране аборты.

Тысячи женщин взяли отгулы и в черной одежде вышли на улицы польских городов, чтобы высказать протест против возможного ужесточения законодательства, которое предусматривает, среди прочего, введение уголовной ответственности для матерей и врачей за прерванную беременность.

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Проект закона, против которого высказались сотни тысяч граждан, находится на рассмотрении в парламенте. В то же время законопроект, который предусматривал более либеральный подход к проблеме, был отвергнут парламентом.

В настоящее время аборты в Польше разрешены в случае угрозы жизни матери, повреждения плода или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. По официальным данным, ежегодно в 38-милионной Польше делается всего от нескольких сотен до 2 тыс. абортов, однако, по оценкам экспертов, подпольно и за границей польки делают их от 100 до 200 тыс. в год.