Исключение Грузии из СНГ состоится 18 августа

Исключение Грузии из состава СНГ состоится 18 августа 2009 года, сообщил заместитель председателя исполнительного комитета - исполнительного госсекретаря СНГ Наурыз АЙДАРОВ.

Выход из Содружества формально происходит через год после подачи заявки государством.

18 августа этого года в исполком СНГ поступила нота МИД Грузии о выходе из состава СНГ. Это решение Тбилиси принял в связи с конфликтом в Южной Осетии.

"Как отмечается в ноте, Грузия, соответственно, выходит из состава СНГ", - сказал Н.АЙДАРОВ на 15-й конференции министров образования стран Содружества.

Он сообщил, что Исполнительный комитет СНГ приступил к осуществлению необходимых действий, связанных с процедурой выхода Грузии из состава СНГ в соответствии со статьей девятой устава о Содружестве независимых государств, отмечает РИА «Новости».

"Согласно этой статье, государство - член СНГ извещает письменно депозитария о своем намерении выйти из состава Содружества за 12 месяцев до выхода. Таким образом датой выхода Грузии из Содружества будет считаться 18 августа 2009 года", - подчеркнул Н.АЙДАРОВ.

Декларация о создании Содружества была подписана в декабре 1991 года главами 11 стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Вступление в СНГ Тбилиси было оформлено в декабре 1993 года в связи с обращением на то время Президента Грузии Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ.