Бомбы все большего калибра - Tagesanzeiger

Об этом пишет Томас Авенариус в статье "Бомбы все большего калибра", опубликованной на сайте газеты Tagesanzeiger.

Оружие решает исход войн. Фраза не новая, и, к сожалению, это остается правдой. Если противники действительно ведут переговоры друг с другом, то это происходит только по двум причинам. Либо одна из сторон признает превосходство противника и пытается извлечь максимальную пользу из ситуации. Либо, второй случай: ни у одной из сторон нет сил для победы. Для обоих противников цена продолжения войны превысит выгоду.

В Сирии складывается именно такая ситуация. Поэтому, правительство США приняло решение оставить дипломатический театр и больше не искать возможности для мирного урегулирования совместно с Кремлем. Россия этого не хочет, и США преследуют в Леванте не только высокие цели; конкуренция между двумя державами перевешивает стремление к миру в Сирии. Международные усилия по разработке "чудо-плана" третьими странами и ООН давно напоминают фарс.

Министры иностранных дел Сергей Лавров и Джон Керри делают совместные заявления, но пропасть между ними увеличивается. Кроме того, "беззубая" всемирная организация ООН жалуется на человечество и беспомощно наблюдает за тем, как бомбят ее конвои в Алеппо.

Месть Асада

Судьбу Сирии решают Россия и Иран. Вот и все. У одних – бомбардировщики в воздухе, у других – пехотинцы на земле. Сирийский правитель Башар аль-Асад может делать ставку на победу, потому что в Алеппо Путин сбрасывает бетонобойные и зажигательные бомбы, не щадя даже больницы. На улицах продолжает зверствовать возглавляемая иранцами сирийская армия, вместе с шиитскими боевиками. Поражение окруженных повстанцев в Алеппо кажется лишь вопросом времени, и Асад расправится с ними самым страшным образом.

Глупо думать, что на шестой год войны еще возможен компромисс между режимом Асада и повстанцами. Один из возможных вариантов – позволить этому бедствию случиться, и как говорил Бисмарк о померанском гренадере: вмешиваться только в том случае, если это выгодно. Альтернативой могло бы быть активное участие. Невероятно звучат заявления о том, что США бомбит сирийские военные аэропорты, в то время как там взлетают и приземляются российские самолеты.

После долгих лет ожидания, остается только отправить мятежникам оружие, которое они так долго просили: ​​зенитные ракеты, которые смогут сбить российские самолеты в воздухе. 30 лет назад на войне в Афганистане такие ракеты США помогли джихадистам нанести поражение Красной Армии. Это способствовало распаду СССР. Но они также спровоцировали гражданскую войну в Афганистане и принесли миру бич глобального джихадизма в лице Усамы бен Ладена

И потом, кто может гарантировать поражение России в Сирии? В Чечне Путин показал, как ведет войну: всегда самые крупные калибры при выборе оружия, бомбардировки и ракетные обстрелы, пока не останется камня на камне. После этого, посадить на трон удобного правителя, немного ослабить повод, и укрепить собственную власть. Это он попытается сделать и в Сирии. И из-за прежней нерешительности в Сирии, теперь у Соединенных Штатов нет возможности этому помешать.