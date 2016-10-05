Neue Zürcher Zeitung: Ловкий ход пропаганды Путина

Об этом пишет Питер Винклер в статье "Ловкий ход пропаганды Путина", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

За несколько часов до того, как США сообщили о прекращении дипломатических усилий с Россией по сирийскому конфликту, Москва уже предприняла дальнейшие действия. Из-за "недружественных действий" США Россия прекращает сотрудничество по утилизации оружейного плутония. Это намек на связь с Сирией. Однако, об этом не может быть и речи; это была исключительно уловка пропаганды, потому что соглашение о плутонии уже давно устарело.

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Дело в том, что Москва еще в 2014 году объявила о прекращении созданной после распада Советского Союза совместной инициативы по очистке загрязненных участков от отходов гражданской и военной атомной промышленности СССР. Этому есть две причины. С одной стороны, за многие годы снизилась острая угроза, которую представляет советское наследие – экологические катастрофы, распространения и терроризм. Многие участки уже очищены. Российское государство постоянно увеличивало свои возможности, чтобы обеспечить безопасность этих продуктов и установок.

Раздражение из-за санкций

С другой стороны, Москва, вероятно, удивлена тем, что западные государства прибегли к санкциям из-за ее агрессии в отношении Украины. Чтобы увеличить давление со своей стороны, Кремль искал программу, которая пользуется большим авторитетом на Западе, но она касается и самой России. Тактика напоминает запрет на усыновление российских детей-сирот американцами, который навредил, в первую очередь, российским сиротам.

В программе ликвидации 34 тонн плутония, которую сейчас приостановила Россия, всегда были серьезные недостатки. В 2000 году, когда было заключено соглашение, мир выглядел совсем иначе. В отношениях Востока и Запада по-прежнему преобладало что-то вроде оптимизма. Путин тогда был на пути к узкому кругу власти, его политику считали наиболее авторитарной. Но в том, что касается экономики, убеждал себя Запад, он заядлый реформатор.

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Соглашение по утилизации плутония также было гибридом, который должен был объединить ядерную безопасность с производством энергии. Оба государства обязались полезным способом изъять из обращения по 34 тонны оружейного материала, который был им не нужен после окончания холодной войны. Они должны были быть переработаны с отработанным ураном в так называемый смешанный оксид (МОХ), который затем использовался бы в качестве топлива для ядерных реакторов.

Однако, реализация этого соглашения оказалась гораздо более сложной, чем предполагалось. Существовали разногласия по всем вопросам. Российская сторона хотела, прежде всего, больше денег, американцы отмечали, что МОХ может стать исключительно дорогим неликвидным товаром. США абсолютно не были заинтересованы в этом топливе. Стоимость завода МОКС в Южной Каролине была просто огромной, а экологические организации яростно протестовали против технологии МОХ.

Тем не менее, в 2011 году, министр иностранных дел Сергей Лавров и Хиллари Клинтон заключили договор, который должен был дать новый импульс первоначальному соглашению. И это странно, потому что администрация Обамы сомневалась в преимуществах программы МОХ.

Все более нереальные прогнозы стоимости строительства и эксплуатации завода МОХ, в конечном итоге, привели к тому, что в феврале этого года Обама принял решение о выделении средств для закрытия предприятия, чтобы больше не вкладывать деньги в бездонную яму. К такому решению президента подтолкнула не только запредельно высокая стоимость завода МОХ, но и его возможное введение в эксплуатацию только в 2048 году.

За сохранение проекта выступили только члены конгресса из пострадавшего штата Южная Каролина. Они хотели пойти дальше и с помощью решения Конгресса обязать правительство в Вашингтоне сохранить этот проект. В этом смысле, кремлевский лидер Владимир Путин даже оказал услугу Белому дому. Но маловероятно, что завод МОХ действительно был бы когда-либо построен.

Что происходит в России?

Соединенные Штаты заранее прибегли к другому методу, чтобы изъять плутоний из обращения. Его собираются смешать с пыльным веществом под кодовым названием "звездная пыль" ("StarDust"), что сделает его непригодным для оружия, потом его упакуют в металлические контейнеры и погрузят в бункер для радиоактивных отходов в Карлсбаде (Нью-Мексико).

О российской части программы общественности известно очень мало. Похоже, там тоже есть проблемы. Завод по производству МОХ должен был быть введен в эксплуатацию до конца 2014 года. Но производство существенных объемов топлива, по-видимому, так и не началось. Неясно, что Россия собирается делать с плутонием теперь. Москва сообщила только, что не будет использовать его в военных целях.