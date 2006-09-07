Том Круз впервые продемонстрировал свою дочь (фото)

Том Круз и Кэти Холмс впервые продемонстрировали свою дочь. Дебют маленькой Сури состоялся в выпуске вечерних новостей на телеканале CBS. Ведущая программы Кэти Курик представила несколько фотографий из свежего номера журнала Vanity Fair, на которых девочка запечатлена вскоре после рождения вместе матерью и в возрасте нескольких месяцев с обоими родителями.

Таким образом, эта фотосессия развеяла слухи, циркулировавшие с того момента, как было объявлено о рождении первого биологического ребенка Тома Круза. Высказывались предположения, что столь упорное нежелание знаменитых родителей продемонстрировать дочь объясняется либо тяжелой болезнью девочки, либо даже тем, что ее просто не существует.

Как утверждают владельцы Vanity Fair, фотографы предоставили журналу изображения Сури совершенно бесплатно. Никакой сделки, наподобие той, что была заключена с другой звездной парой - Брэдом Питом и Анджелиной Джоли - не было.

Напомним, что Кэти Холмс родила дочь 18 апреля 2006 года.

Лента.ру