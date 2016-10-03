Der Spiegel: Две группы, которые могут решить исход выборов в США

Об этом пишет Вейт Медик в статье "Две группы, которые могут решить исход выборов в США", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

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Ещё пять недель. И тогда станет ясно, кто будет сидеть в Белом доме. Победа зависит от многих факторов: доверия, содержания, возможных ошибок. Но решающим фактором может стать то, сколько американцев пойдет голосовать и кто это будет.

1. Вопрос новых избирателей

Часто забывают, что американцы не голосуют автоматически. Голосовать могут только те, кто зарегистрировался. Каждый гражданин может зарегистрироваться от демократов, республиканцев или как независимый избиратель.

Удивительно, но по данным Федеральной службы государственной статистики в Соединенных Штатах, около 65 миллионов американцев – почти одна треть от общего числа избирателей – еще не внесены в списки. Для обоих кандидатов эта огромная группа незарегистрированных избирателей является одновременно и отличной возможностью, и большой опасностью. Особенно в "неопределившихся штатах", где разница в голосах часто совсем небольшая, новые избиратели могут, в конце, сыграть решающую роль. Предвыборная гонка очень сложная, поэтому оба лагеря хотят заполучить эти группы. Идет война за данные. Обе кампании имеют в своем распоряжении адреса и номера телефонов, чтобы получить доступ к тем гражданам, которые должны быть привлечены к процессу выборов.

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Но кто более успешен? Трамп, подумаете вы. Во всяком случае, кажется очевидным, что большинство из 65 миллионов незарегистрированных избирателей более восприимчивы к курсу Трампа, направленному против Вашингтона, чем к традиционной кампании Клинтон. Но до сих пор Трампу не удалось убедить своих сторонников зарегистрироваться.

Благодаря регулярно обновляемым статистическим данным избирательных органов в крупных штатах, за гонкой можно следить практически постоянно. Данные довольно интересные. Во Флориде после проведения выборов 2012 года зарегистрировалось около 430 000 новых избирателей – однако, 240 000 из них – выходцы из Латинской Америки, и у Трампа практически нет шансов получить их голоса. В Северной Каролине, число зарегистрированных латиноамериканцев увеличилось примерно на 20%, всех других избирателей – только на 5%. Тенденции в Вирджинии и Пенсильвании также показывают, что Трамп "настраивает новых избирателей против себя самого", говорит Дэйв Вассерман. Аналитик отслеживает статистику для исследователей Fivethirtyeight.com в течение многих недель и считает, что Трамп проиграет гонку за новых избирателей.

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Так ли это, узнаем наверняка только 8 ноября. Горячая фаза избирательной кампании только началась. У миллиардера еще есть время до середины октября, чтобы убедить новых избирателей зарегистрироваться. И чем сложнее будет гонка, тем больше это может мотивировать избирателей-республиканцев подавать документы. Более того, некоторые южные штаты пытаются усложнить процедуру регистрации для избирателей. И в окружении Клинтон встревожены сообщениями, что российские хакеры пытаются манипулировать регистрационными списками. Но данные избирательных органов показывают, что демократы, как и в 2008 и 2012 годах, при регистрации могут быть гораздо более активными, чем республиканцы.

2. Битва за неголосовавших

Трамп верит в победу, даже, несмотря на то, что в процессе регистрации новых избирателей Клинтон его опережает. Есть вторая группа, на которую делает ставку миллиардер: американцы, которые были зарегистрированы в 2012 году, но не голосовали. На предыдущих президентских выборах не голосовало 24 миллиона зарегистрированных избирателей.

Особенно плохой тогда была явка среди белых американцев без университетского образования – то есть именно той группы рабочих, которой Трамп обязан своим подъемом. По данным Федеральной службы государственной статистики, около 11 миллионов из них остались дома. Своим националистическим курсом Трамп рассчитывает мобилизовать этот "маленький белый картель", представители которого сейчас живут в особенно важных штатах, вроде Огайо и Висконсина. Он надеется, что этого будет более, чем достаточно, чтобы компенсировать свои потери среди образованных республиканцев с высоким заработком.

Парадокс: в последние десятилетия большая группа белых работников промышленности больше поддерживала демократов. Тем не менее, в этом году они выступают за Трампа. Согласно опросам, он на 10-20 процентных пунктов впереди. Однако, Хиллари Клинтон пользуется популярностью среди людей с высшим образованием, хотя эта группа в течение 60 лет поддерживала, в основам, республиканцев. Шансы Трампа, занять Белый дом, зависят от двух вещей: он должен массово мобилизовать необразованных белых избирателей, но в то же время, следить за тем, чтобы окончательно не потерять поддержку ученых.

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Похоже, Клинтон лучше подготовлена к финишному рывку, чем миллиардер. Хиллари строго организовала свою кампанию, и ещё несколько месяцев назад отправила сотни оплачиваемых работников в самые важные штаты, чтобы найти новых потенциальных сторонников и убедить зарегистрированных проголосовать. У нее есть необходимые для этого деньги. У Трампа недостаточно профессионалов на местах и нет таких средств для кампании, как у его соперницы. Он считает, что сможет получить больше поддержки с помощью массовых собраний и телевизионных выступлений.

Поэтому 8 ноября состоится не только выбор между Клинтон и Трампом. Это интересное голосование также покажет, насколько сегодня еще ценится традиционная кампания с фиксированными данными – и может ли ее победить нескоординированный спонтанный подход.