Саудовская принцесса приказала убить декоратора за фотографии ее апартаментов

Саудовская принцесса Хасса, 42-летняя дочь короля Салмана, покинула Париж, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом, после того, как приказала телохранителю убить своего декоратора.

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Как пишет The Independent, принцесса приказала "убить его, как собаку", поскольку декоратор фотографировал ее парижские апартаменты на 16-м этаже, которые сам же и оформлял.

Телохранитель бил 53-летнего художника, у которого были связаны руки, на протяжении 4 часов. Декоратора отпустили лишь после того, как он поцеловал ступни принцессы.

Охранник был арестован в Париже и предстал перед судом в субботу, сообщает MailOnline. Ему предъявлен ряд обвинений, в частности насилие с применением огнестрельного оружия, похищение людей и соучастие в похищении.