Лукашенко надеется убедить Европу, что ее сердце - в Беларуси

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО называет отмену визовых санкций со стороны Евросоюза «маленьким, но очень значимым шагом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня журналистам в Минске во время посещения мемориального комплекса "Яма".

«Всякие препятствия и препоны сегодня для диалога с ЕС сняты. По крайне мере, главный итог в том, что мы можем общаться с Европой не через «железный занавес», не через «берлинскую стену». Это дорогого стоит, согласитесь. Я так понимаю, что европейцы (это нашло свое подтверждение), сами себя неудобно чувствовали в связи с этими санкциями. Европа сделала пусть маленький шаг или полшага в данном случае, но он очень значимый», – сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси считает, что сейчас сложились хорошие перспективы в развитии взаимоотношений с Евросоюзом. «Мы в этом направлении будем делать много шагов. Мы обязательно придем к пониманию с европейцами, что живем в одном доме и что сердце этого дома здесь, в Беларуси. Наверное, европейцы это понимают», - отметил он.

А. ЛУКАШЕНКО заявил, что белорусская сторона высоко ценит сделанные Европой шаги. «Знаю, им это непросто было сделать, потому что в ЕС 27 стран и каждая могла бы заблокировать это решение. Были такие государства. Но они отступили от своей позиции. Я это очень ценю. Думаю, у нас очень хорошие перспективы во взаимоотношениях с Европой», - резюмировал глава белорусского государства.

Как сообщал УНИАН, за «несоблюдение демократических свобод» ЕС ввел запрет на поездки в Европу для 41 белорусского чиновника, включая главу государства Александра ЛУКАШЕНКО, а также отменил проведение двусторонних министерских встреч и исключил Беларусь из так называемой генеральной системы торговых преференций за «притеснение прав трудящихся».

Главы МИД стран ЕС на заседании 15 сентября в Брюсселе заявили о готовности начать пересмотр введенных санкций в отношении белорусских властей, если ОБСЕ признает результаты парламентских выборов в Беларуси. На прошлой неделе смягчить санкции в отношении официальных лиц республики рекомендовал Европарламент.

13 октября Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза на полгода приостановил запрет на выдачу виз некоторым белорусским должностным лицам.