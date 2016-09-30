"Заметал следы": китаец признался в убийстве родителей и 17 соседей

В китайской провинции Юньнань ее 27-летний житель Ян Циньпэй сознался в убийстве своих родителей и ещ 17 других жителей родной деревни Йема. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Парня начали разыскивать после того, как в деревне были обнаружены тела его жертв. Циньпэй был задержан в четверг столице провинции Куньмине в 200 км от места преступления.

По словам представителей полиции, он рассказал подробности преступления.

Молодой человек работал в Куньмине и изредка приезжал в родную деревню. В последний раз он приехал туда в среду и остался в гостях у родителей.

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Вечером Циньпэй попросил у них денег. Разгорелась ссора. В ходе выяснения отношений молодой человек убил отца и мать. Каким именно способом - не сообщается.

"Убив родителей, он заволновался, что преступление могут обнаружить, и совершил убийство еще 17 человек", - цитирует Синьхуа заявление полиции.

Издание также отмечает, что среди жертв Циньпэя - четверо несовершеннолетних, возраст убитых варьируется от 3 до 72 лет.