США отправят в Ирак военных для подготовки операции по освобождению Мосула

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Reuters.

В Ирак отправятся инструкторы и военные советники, которые будут работать с иракскими силовыми структурами и курдскими военными формированиями, заявил премьер-министр государства Хайдера Аль-Абади.

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По словам министра обороны США Эша Картера, кроме участия в подготовке к штурму Мосула американцы будут «защищать и расширять успехи иракских силовиков по всей стране».

В настоящий момент в Ираке находятся 4565 американских военных в рамках действий международной коалиции. Они оказывают армии Ирака, не справившейся в 2014 году со стремительным наступлением ИГ в направлении Багдада, масштабную поддержку с воздуха, занимаются инструктажем и работают советниками. Обама одобрил отправку 560 человек в Ирак в июле, спустя три месяца после решения послать туда около 200 военнослужащих