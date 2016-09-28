СМИ сообщили о возможной газовой атаке в Токио

Об этом в Twitter сообщило агентство Синьхуа.

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"Пассажиры почувствовали себя плохо после возможной газовой атаки на станции в Токио", - говорится в сообщении.

По данным NHK, О недомогании сообщили девять пассажиров со станции Синдзюку Такаданобаба. Шестеро были доставлены в больницу скорой помощи. Они жаловались на плохое самочувствие и боль в горле.