СМИ сообщили о возможной газовой атаке в Токио
13:17, 28 сентября 2016Мир
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Атака произошла на станции метро.
Токио / Иллюстрация REUTERS
Об этом в Twitter сообщило агентство Синьхуа.
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"Пассажиры почувствовали себя плохо после возможной газовой атаки на станции в Токио", - говорится в сообщении.
По данным NHK, О недомогании сообщили девять пассажиров со станции Синдзюку Такаданобаба. Шестеро были доставлены в больницу скорой помощи. Они жаловались на плохое самочувствие и боль в горле.
#BREAKING: Passengers taken ill after possible gas attack at station in Tokyo pic.twitter.com/mkppsonOWM— China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2016
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