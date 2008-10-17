В Эстонии скончался известный тележурналист Урмас Отт (фото)
15:44, 17 октября 2008Мир
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Телеведущему было 53 года
|Урмас Отт
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на портал эстонской газеты Ohtuleht.
У.Отт родился 23 апреля 1955 года. Начал работать на Эстонском телевидении в 1986 году. Большую популярность он обрел благодаря телевизионным интервью с видными деятелями культуры и общественной жизни Советского союза на Центральном телевидении СССР.
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