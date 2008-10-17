В Эстонии скончался известный тележурналист Урмас Отт (фото)

В Эстонии на 54-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался известный телевизионный журналист и телеведущий Урмас Отт.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на портал эстонской газеты Ohtuleht.

У.Отт родился 23 апреля 1955 года. Начал работать на Эстонском телевидении в 1986 году. Большую популярность он обрел благодаря телевизионным интервью с видными деятелями культуры и общественной жизни Советского союза на Центральном телевидении СССР.