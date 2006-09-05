Путин пообещал миллиардные инвестиции...

Владимир Путин заявил, что российская компания намерена инвестировать в экономику ЮАР более миллиарда долларов. Президент, который прибыл в Южно-Африканскую Республику с официальным визитом, сказал, что одна из российских компаний планирует инвестировать "более одного миллиарда долларов в марганцевые руды". Также Путин отметил, что другая компания готова развивать электроэнергетику в ЮАР параллельно со строительством алюминиевого завода. Президент не уточнил, какие это будут компании.

Пресс-служба президента в материалах к визиту Путина в ЮАР сообщила, что на ней бизнесмены из России и ЮАР обсудят ряд документов. В частности, документы группы компаний "РЕНОВА" (о строительстве завода ферросплавов) и меморандум о сотрудничестве АК "АЛРОСА" и компании De Beers.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что за последние шесть месяцев рост российской экономики составил 7,4 процента, а в среднем за последние три-четыре года рост российской экономики составил 7,0 процентов, сказал президент. "У нас двойной профицит - и торгового баланса, и бюджетный профицит", - сообщил он.

Лента.ру