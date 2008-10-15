ЕС проведет морскую операцию против сомалийских пиратов

Европейский Союз проведет морскую операцию против сомалийских пиратов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политике Хавьера СОЛАНЫ, соответствующее решение было принято 14 октября на заседании политико-безопасностного комитета ЕС.

Комитет, в частности, определил Нортвуд (Великобритания) штаб-квартирой операции и предложил назначить командующим операции вице-адмирала Британских королевских морских сил Филиппа ДЖОНСА. Также Комитет попросил вице-адмирала приступить к планированию операции, провести которую планируется в декабре.

Верховный представитель ЕС приветствовал такое решение политико-безопасностного комитета, отметив, что проведение морской операции будет способствовать защите судов, в частности, тех, которые занимаются доставкой продовольственной помощи в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС одобрил план борьбы с пиратством у берегов Сомали.

Совет ЕС, в частности, решил создать специальное отделение по координации и помощи в наблюдении и борьбе с проявлениями пиратства.

В одобренных Советом выводах относительно Сомали не исключалась возможность проведения специальной морской операции для борьбы с пиратством у берегов Сомали.

В последнее время участились случаи пиратства у берегов Сомали, жертвами которых становились, в частности, и граждане Украины.

Так, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», которое шло под флагом Белиза, в составе экипажа судна 17 граждан Украины. На борту корабля - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков «Фаины» осуществляют Министерство обороны Кении и судовладельцы.

Судно находится под надзором нескольких американских кораблей, которые имеют задачу не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.