В Египте столкнулись два поезда

В результате столкновения пассажирского поезда и грузового состава в Египте два человека погибли, более 20 получили ранения.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство транспорта Египта, авария произошла в понедельник в 22.00 по местному времени (22.00 по киевскому времени) в городе Шедин аль-Канатер провинции Кальюбия в 30 километрах к северу от Каира. Уже точно известно о гибели машиниста пассажирского поезда.

Официальный представитель министерства здравоохранения сообщил египетскому телевидению, что 23 человека доставлены в госпиталь с травмами различной степени тяжести.

В то же время, по информации телевидения, спасательные работы на месте аварии продолжаются. В искореженных поездах, которые в результате аварии сошли с рельсов и перевернулись, могут оставаться люди.

В министерстве транспорта предположили, что авария произошла в результате технических неполадок, причиной которых могла стать кража кабеля и нарушение связи на этом участке железной дороги.

Нынешняя авария произошла всего через две недели после железнодорожной катастрофы в египетском городе Кальюб, в результате которой погибли 58 человек.

Минтранспорта Египта приняло решение об отстранении от работы высокопоставленных чиновников железнодорожного комитета. Правительство объявило о выделении 1 млрд. долларов США на развитие железнодорожного транспорта и усиление его безопасности.