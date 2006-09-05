В центре Москвы горит гостиница. Как сообщили РБК в противопожарной службе Москвы, сигнал о возгорании в 4-этажном задании гостиницы, расположенном в Дурасовском переулке, поступил около 7:30 по киевскому времени. В настоящее время к месту пожара прибыли 6 пожарных расчетов. По данным пожарных, на одном из этажей отмечается сильное задымление. Площадь возгорания устанавливается. Сведений о пострадавших не поступало. Постояльцы гостиницы эвакуированы.