Освобождены заложники, захваченные в московском СИЗО
Есть пострадавшие
В результате штурма все удерживавшиеся в СИЗО в Москве заложники освобождены, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в правоохранительных органах столицы.
По словам источника, спецоперацию провели сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний.
"Задержаны три человека, захватившие заложников в следственном изоляторе. Это трое подследственных", - сказал собеседник агентства. - "Заложники освобождены в результате штурма".
Как передает корреспондент РИА Новости с места события, с территории СИЗО выехала машина реанимации Центра экстренной медицинской помощи.
По уточненным данным, двое из 15 освобожденных в московском СИЗО заложников пострадали, сообщил РИА Новости источник во ФСИН.
"В настоящее время пострадавшие госпитализированы", - сказал он, добавив, что, по предварительной информации, пострадали двое руководящих сотрудников изолятора.
Собеседник агентства не уточнил характера полученных ими ранений.
По его словам, заложники в СИЗО были захвачены тремя подследственными. "Во время прогулки подследственные разоружили конвой, переоделись в его форму и захватили помещение библиотеки, где в это время находились сотрудники изолятора", - сказал он.