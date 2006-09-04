Освобождены заложники, захваченные в московском СИЗО

В результате штурма все удерживавшиеся в СИЗО в Москве заложники освобождены, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в правоохранительных органах столицы.

По словам источника, спецоперацию провели сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний.

"Задержаны три человека, захватившие заложников в следственном изоляторе. Это трое подследственных", - сказал собеседник агентства. - "Заложники освобождены в результате штурма".

Как передает корреспондент РИА Новости с места события, с территории СИЗО выехала машина реанимации Центра экстренной медицинской помощи.

По уточненным данным, двое из 15 освобожденных в московском СИЗО заложников пострадали, сообщил РИА Новости источник во ФСИН.

"В настоящее время пострадавшие госпитализированы", - сказал он, добавив, что, по предварительной информации, пострадали двое руководящих сотрудников изолятора.

Собеседник агентства не уточнил характера полученных ими ранений.

По его словам, заложники в СИЗО были захвачены тремя подследственными. "Во время прогулки подследственные разоружили конвой, переоделись в его форму и захватили помещение библиотеки, где в это время находились сотрудники изолятора", - сказал он.