Евросоюз снял часть санкций с Узбекистана

Европейский Союз принял решение о снятии большинства санкции с Узбекистана, заявив, что эта центральноазиатская страна продемонстрировала значительный прогресс в области прав человека, сообщает Reuters.

«Комиссия согласилась снять запреты на въезд со следующего месяца», – заявила представитель ЕС. Однако запрет на поставки оружия останется в силе.

ЕС ввел санкции против Узбекистана в 2005 году. Они включали запрет на выдачу виз руководству страны. Таким образом ЕС отреагировал на убийство демонстрантов в мае 2005 года.