В Минске начнется региональная встреча менеджеров центров приема беженцев

Тематический семинар в рамках Седеркопингского процесса "Региональная встреча менеджеров центров приема беженцев", состоится в Минске, Беларусь, 7-8 сентября 2006 года. В семинаре примут участие эксперты, которые занимаются вопросами управления в центрах приема из Беларуси, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Украины и Эстонии, а также представители Европейской Комиссии (ЕК), Международной Организации по Миграции (МОМ), Шведской Миграционной Службы (ШМС) и Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Основные цели семинара:

· рассмотрение практических аспектов приема, таких как опыт доступа к информации страны происхождения и работа с недокументированными мигрантами; потребности и имеющиеся пробелы; сотрудничество между ведомствами, связанными с процедурой определения статуса беженца; сотрудничество между центрами приема и НПО, оказывающими помощь искателям убежища;

· обмен опытом между недавно присоединившимися странами-членами ЕС и страны-кандидата Румынии, и Беларусью, Молдовой и Украиной, и обсуждение возможности субрегионального сотрудничества в области приема.

Седеркопингский процесс был начат в 2001 году с целью оказания содействия приграничному сотрудничеству между странами, присоединяющимися к ЕС, странами-кандидатами и западными новыми независимыми государствами, а именно Беларусии, Украины и Молдовы, в вопросах управления убежищем, миграцией и границами. В настоящее время процесс охватывает десять стран, расположенных вдоль границы расширенного ЕС: Беларуси, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Украины.

СМИ приглашаются на открытие встречи 7 сентября с 9:00 до 9:30 в Минский Международный образовательный центр, пр-т газеты Правда, 11, Минск, 220116 Беларусь; тел. +375 17- 270 39 94; факс +375 17- 270 39 95; www.ibb.by

Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к г-же Анне Ефименко, Секретариат ППС в Киеве, (www.soderkoping.org.ua) тел. (38044) 254-5346/47, факс (38044) 288-9850, электронная почта: efimenko@unhcr.org