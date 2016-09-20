Der Spiegel: Один саммит, два мировых порядка

Об этом пишет Вейт Медик в статье "Один саммит, два мировых порядка", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Ежегодный саммит ООН – всегда особое зрелище. В течение одной недели, Манхэттен страдает от оцеплений и пробок. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций непосредственно на Ист-Ривер, мировые лидеры сменяют друг друга. Они обсуждают большие кризисы планеты, но поскольку нигде больше не собирается такое количество известных людей, как осенью в Нью-Йорке, то встреча на высшем уровне всегда превращается в большое шоу.

В этом году это особенно заметно. Барак Обама, президент США, произнесет свою прощальную речь, а вопрос о том, кто сменит его в Белом доме, затмевает саму встречу и становится предметом разговоров в кулуарах. Ни одна страна не имеет такого влияния на Организацию Объединенных Наций, как Соединенные Штаты, но пока совершенно неясно, какой будет внешняя политика и политика в сфере безопасности Америки после 8 ноября, какие интересы будет преследовать страна. Одним словом, какую роль Америка готовит для себя на мировой арене. Идеи Хиллари Клинтон и Дональда Трампа радикально отличаются.

Оба кандидата используют встречу влиятельных лидеров для репетиции пребывания на самой влиятельной должности в США. График их встреч позволяет приблизительно понять, как они будут позиционировать свою страну после победы на выборах. Грубо говоря, Клинтон будет решительно ориентировать свою политику на традиционных союзников и старые принципы американской внешней политики, Трамп может создать совершенно новые альянсы. Он считает провалом американскую внешнюю политику последних лет – и не в последнюю очередь, вклад Клинтон, и хочет покончить с некоторыми традициями.

Пример России: Хиллари Клинтон заранее сообщила, что в Нью-Йорке встретится с Петром Порошенко, президентом Украины. Разговор между ними – в начале саммита ООН в понедельник – должен служить четким сигналом во многих отношениях. Клинтон хочет представить себя в качестве кандидата, который учитывает интересы стран Восточной Европы, и будет проводить жесткую политику в отношении Москвы. Она хочет подтвердить свою лояльность старым союзникам, и показать мировому сообществу, что, если она станет президентом, внешняя политика США будет относительно предсказуемой. Удивляет даже сама необходимость такого заявления во время избирательной кампании, но "дружба" Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным заставила даже республиканский лагерь беспокоиться о том, что миллиардер может проводить совершенно непредсказуемую внешнюю политику. Этому способствуют также его заявления о том, что на посту президента он проверит необходимость членства США в НАТО – требование, которое отвергает Клинтон.

Пример Азии: В программе Клинтон в Нью-Йорке в понедельник также был запланирован разговор с Синдзо Абэ. Встреча с премьер-министром Японии также символична. Кандидат демократов хочет подчеркнуть, насколько важным она считает союз с правительством в Токио для того, чтобы контролировать Китай. Если она станет президентом, то Япония будет якорем Америки в Азии, самым сильным партнером на объятом кризисами континенте. Здесь Трамп также представляет совершенно иную позицию. Вмешательство США в Азии Трамп считает контрпродуктивным. Миллиарды, которые Америка ежегодно перечисляет своим союзникам на Дальнем Востоке в качестве помощи, он предпочел бы использовать для внутренних проектов. И в доказательство серьезности своих намерений, Трамп посоветовал Японии в будущем снова приобрести ядерное оружие, чтобы защитить себя, если Америка покинет континент.

Пример Ближнего Востока: Оба кандидата встретились в понедельник вечером с Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Трамп и Клинтон превратили свои встречи в своего рода гонку за то, кто сумеет больше сблизиться с президентом Египта. Ас-Сиси – сомнительный правитель, но чрезвычайно важный игрок и в регионе, и в вопросах борьбы с терроризмом. У нас есть связи на Ближнем Востоке – вот что хотели сообщить Клинтон и Трамп. Практически никакого внимания не уделили тому, насколько по-разному они понимают роль Америки в регионе. Трамп считает, что США в течение многих лет слишком активно участвует во многих кризисах, он хочет объединить эти силы, чтобы "уничтожить и разбомбить "Исламское государство". Клинтон рассматривает борьбу с терроризмом в рамках общего развертывания на Ближнем Востоке, которое включает также стабилизацию Сирии, усмирение Ирака и Афганистана, и, возможно, даже перезапуск израильско-палестинского мирного процесса.

Тем не менее, до выборов остается еще почти два месяца. И пока президентом остается кто-то другой. Но когда во вторник Барак Обама в последний раз выступит перед ООН, вероятно, он намекнет, что выбор его преемника может оказать значительное влияние на мировое сообщество.