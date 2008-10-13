Нобелевскую премию по экономике получит американец Кругман

Нобелевская премия по экономике присуждена профессору Полу КРУГМАНУ из Пристонского университета (CША).

Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Как сообщил Нобелевский комитет, ученый удостоен премии за анализ моделей торговой и экономической деятельности и исследования в области международной торговли и географии.

П.КРУГМАН, сформулировавший теорию, которая помогает объяснить столь быстрые темпы глобальной урбанизации, получит 10 млн. шведских крон (1,4 млн. долларов).