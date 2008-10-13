Лукашенко с сегодняшнего дня начнут пускать в Европу?

Главы МИД 27 стран-членов Евросоюза, собравшиеся сегодня на встречу в Люксембурге, намерены принять решение о частичной отмене санкций в отношении белорусского руководства.

Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по общей внешней политике и безопасности Хавьера СОЛАНЫ Кристина ГАЛЛАХ, передает РИА «Новости».

"Я ожидаю, что это произойдет сегодня", - сказала она.

По словам К.ГАЛЛАХ, министры, в частности, намерены отменить визовые санкции в отношении белорусского руководства.

В качестве наказания властей Беларуси за "несоблюдение демократических свобод" ЕС ввел запрет на поездки в Европу для 41 официального белорусского лица, включая Президента республики Александра ЛУКАШЕНКО, а также отменил проведение двусторонних министерских встреч и исключил Беларусь из так называемой генеральной системы торговых преференций за "ущемление прав трудящихся".

"Послабление" со стороны ЕС по отношению к Беларуси стало возможным после того, как белорусские власти выпустили в прошлом месяце на свободу трех последних "политических заключенных". В их числе - студент и активист оппозиционной молодежной организации "Маладый фронт" Андрей КИМ и предприниматель Сергей ПАРСЮКЕВИЧ. Ранее был освобожден из заключения один из лидеров белорусской оппозиции Александр КОЗУЛИН.

Главы МИД стран ЕС на заседании 15 сентября в Брюсселе заявили о готовности начать пересмотр введенных санкций в отношений белорусских властей, если ОБСЕ признает итоги парламентских выборов в Беларуси. На минувшей неделе смягчить санкции в отношении официальных лиц республики рекомендовал Европарламент.