Лавров признал, что у России - серьезные проблемы с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ считает, что новые члены НАТО привносят с собой в Альянс «конфронтационную идеологию».

Об этом говориться в статье министра «Лицом к лицу с Америкой: между неконфронтацией и конвергенцией», опубликованной в журнале «Профиль» (№ 38, октябрь 2008 года).

«У нас серьезные проблемы с НАТО. Дальнейшее расширение НАТО на Восток является проблемой для нас и всей евроатлантической политики, поскольку новые члены привносят с собой в Альянс свою отжившую конфронтационную идеологию, что возвращает НАТО в его прежнее состояние. Эти страны просто опоздали вступить в старое НАТО», - отмечает С.ЛАВРОВ.

Он считает, что размещение элементов глобальной системы ПРО США в Восточной Европе девальвирует НАТО, поскольку эти страны утверждают, что иначе они не ощущают себя в безопасности под защитой Альянса.

С.ЛАВРОВ отмечает, что «европейская архитектура безопасности не сработала в период кавказского кризиса, хотя все европейские государства подписали все соответствующие международные и региональные документы, предусматривающие обязательства по неиспользованию силы и мирному разрешению конфликтов, неделимость нашей общей безопасности».

Министр иностранных дел РФ убежден, что предложение Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА заключить Договор о европейской безопасности могло бы предоставить площадку для запуска процесса совместного обзора европейской системы и поиска путей ее реформирования.

«Большая часть европейских институтов была создана в период «холодной войны». На деле она представляет собой структуру из разнородных организаций, имеющих различный членский состав. Нам нужна всеобъемлющая рамочная структура, которая не наносила бы ущерба любой из существующих в регионе организаций. Одной из ключевых целей могло бы стать укрепление международной законности в нашем регионе на основе четких правил, обеспечивающих универсальное применение норм международного права», - считает С.ЛАВРОВ.

Он убежден, что после кавказского кризиса в евроатлантической политике «уже не получится вести дела, как если бы ничего не случилось».