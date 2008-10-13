Президент Франции Николя САРКОЗИ предложил провести экстренный саммит ЕС-США по трансатлантическому сотрудничеству в борьбе с финансовым кризисом.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам совещания лидеров стран еврогруппы, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Противодействие финансовому кризису должно стать темой саммита ЕС- США. Его необходимо посвятить обеспечению международной финансовой системы", - подчеркнул он.

Идея проведения совещания на высшем уровне между ЕС и США обсуждается в европейских финансовых кругах уже с первых дней финансового кризиса. По мнению экспертов, такой саммит должен послужить не площадкой для обсуждения "косметических дополнений" в действующую мировую финансовую систему, а исходной точкой выработки новой, более сбалансированной системы.