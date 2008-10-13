Россия потратит на поддержку финансовой системы более 5% ВВП

Россия направила на поддержку финансовой системы 5,5% ВВП. Предварительный объем российского плана по преодолению финансового кризиса составит 2,45 триллиона рублей, сообщает Lenta.ruсо ссылкой на газету "Коммерсант".

С учетом поддержки Центральным банком и Минфином банковской системы эта сумма увеличивается еще на 2,3 триллиона рублей. Таким образом, общая стоимость мер, предпринятых российским правительством по поддержке финансовой системы в 2009 году, может превысить 10% ВВП. Издание отмечает, что речь идет о предельной сумме, из которой в экономику попало не более 1% ВВП.

10 октября Государственная дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. Ожидается, что уже на этой неделе они пройдут Совет федерации и будут подписаны президентом России. Пакет направлен на поддержку корпоративного сектора, банковской системы в целом, фондового рынка, защиту частных вкладчиков банков и на поддержку крупнейших российских банков.