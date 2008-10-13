На выборах в Сейм Литвы проходят 8 партий

По предварительным данным, на прошедших в воскресенье выборах в Сейм Литвы по партийным спискам прошли 8 из 17 политических партий, выставивших своих кандидатов.

Как передает ИТАР-ТАСС, референдум по вопросу продления сроков эксплуатации Игналинской атомной электростанции, единственной АЭС в странах Балтии, засчитать не удастся из-за низкой явки избирателей.

Таковы предварительные данные главизбиркома после подсчета бюллетеней с 1535 из 2034 участков.

В многомандатном округе, где по партийным спискам избираются 70 депутатов, лидирует правая оппозиционная объединенная партия консерваторов "Союз Отечества" и христианских демократов. За нее подано 17,48% голосов.