Россия испытала три межконтинентальные баллистические ракеты
00:10, 13 октября 2008Мир
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За пуском наблюдал Медведев
Россия испытала в воскресенье три межконтинентальные баллистические ракеты.
Как сообщили российские агентства, одна ракета была запущена с подводной лодки в Охотском море, другая - с подводной лодки в Баренцевом море, а третья - с Плесецкого полигона на северо-западе страны.
Президент России Дмитрий Медведев, наблюдавший за испытательным пуском ракеты на Плесецком полигоне, заявил, что успешные пуски подтвердили наличие у России сильной противоракетной обороны.
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