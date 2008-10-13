Россия испытала три межконтинентальные баллистические ракеты

Россия испытала в воскресенье три межконтинентальные баллистические ракеты.

Как сообщили российские агентства, одна ракета была запущена с подводной лодки в Охотском море, другая - с подводной лодки в Баренцевом море, а третья - с Плесецкого полигона на северо-западе страны.

Президент России Дмитрий Медведев, наблюдавший за испытательным пуском ракеты на Плесецком полигоне, заявил, что успешные пуски подтвердили наличие у России сильной противоракетной обороны.

Радио Свобода