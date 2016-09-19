В России собираются создать Министерство госбезопасности: ФСБ получит функции советского КГБ - "Ъ"

В РФ идет подготовка к масштабной реформе силовых и правоохранительных ведомств: до президентских выборов 2018 года на основе ФСБ хотят создать Министерство госбезопасности, включив в него Федеральную службу охрану и Службу внешней разведки. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсантъ".

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Как сообщили собеседники издания, речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР. Предполагается, что новая структура получит статус Министерства госбезопасности (МГБ). При этом в его состав войдут Служба внешней разведки и большинство подразделений Федеральной службы охраны. Сегодняшняя ФСО РФ сохранится в виде Службы безопасности президента РФ, которой помимо охраны будут подконтрольны спецсвязь и транспортное обслуживание высших должностных лиц. В свою очередь Следственный комитет РФ хотят вернуть в надзирающую за ним Генпрокуратуру, а функции МЧС разделить между Минобороны и МВД.

При этом МГБ может получить возможность брать в свое производство наиболее резонансные дела или осуществлять контроль за теми расследованиями, в основу которых легли материалы этой спецслужбы.

"Помимо структурных изменений новое министерство получит и новые функции. Например, предполагается, что сотрудники МГБ будут не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, возбужденных по их материалам СКР и МВД, а осуществлять процессуальный надзор за ними. Отметим, что выполнявшее эти функции главное управление процессуального контроля СКР уже фактически ликвидировано. Более того, МГБ будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах", - говорится в статье.

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По словам источников, реформу силовых и правоохранительных ведомств хотят завершить к выборам президента России, которые должны состояться в 2018 году. Однако для этого необходимо еще подготовить соответствующие законопроекты и принять их новым парламентом, а самое главное, найти средства на это.

"Ведь по самым скромным подсчетам, только на выплаты компенсаций сотрудникам реформируемых ведомств, которые не захотят служить в новых структурах, потребуются десятки миллиардов рублей", - добавил собеседник издания.