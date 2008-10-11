В Чечне при землетрясении погибли от 6 до 12 человек

Число жертв землетрясения в Чечне возросло до шести человек, за медицинской помощью обратились 116 человек, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по республике Ахмед Джейраханов. По его словам, которые приводит РИА Новости, среди погибших - 11-летний мальчик. Большинство пострадавших находились в Гудермесском районе Чечни, где в больницы было доставлено более 60 человек.

Телеканал НТВ со ссылкой на республиканский Минздрав сообщает о 12 погибших.

Как сообщалось ранее, землетрясение на Северном Кавказе силой от 5,5 до 5,9 баллов, произошло сегодня днем. Его эпицентр находился в 40 километрах к востоку от Грозного. Начиная с часа дня было зарегистрировано 17 подземных толчков, которые ощущались также в Дагестане, Ингушетии, Осетии и Ставропольском крае. В других регионах, кроме Чечни, жертв и разрушений нет.