Российская ракета пролетела на 3 тыс. км больше, чем была рассчитана

Успешно запущенная в субботу межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования "Синева" установила рекорд дальности полета - 11 тысяч 547 километров, передает РИА Новости.

Об этом сообщил президент и верховный главнокомандующий РФ Дмитрий Медведев, который следил за проходящими учениями сил Северного флота с борта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Известно, что "Синева", согласно ТТХ, рассчитана на дальность 8300 километров.

Кроме того, Медведев поручил министерству обороны разработать программу строительства авианесущих крейсеров, чтобы приступить к созданию таких кораблей в ближайшие два года. "Нам нужно будет строить новые авианесущие крейсеры, это очень важное направление развития военно-морских сил", - подчеркнул он. Авианесущий крейсер строится в среднем около пяти лет, и, по мнению Медведева, "к 2013-2015 году мы сможем получить первые результаты".

Как собщалось ранее, пуск "Синевы" на дальность из акватории Баренцева моря в экваториальную часть Тихого океана был произведен атомным подводным ракетоносецем "Тула" из подводного положения в рамках учений "Стабильность-2008". Впервые в истории ВМФ стрельба была произведена не по полигону "Кура" на Камчатке.

Лента.ру