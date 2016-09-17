Врачи в Бангладеш опасаются эпидемий после разлива окровавленной воды

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Медиков особенно беспокоит ситуация в пригородах, где кровавая вода могла попасть в каналы и водопроводные трубы.

"Кровь животных, смешанная с дождевой водой на городских улицах, - это, безусловно, повод для беспокойства. Она может вызвать любой вид передаваемых через воду болезней, в том числе диарею, холеру, гепатит и так далее", - сказал профессор Халед Нур изданию Dhaka Tribune.

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По словам специалиста по кожным и венерологическим заболеваниям Раида Сиддики, в этом году сложилась особенно опасная ситуация, так как жители столицы несколько часов контактировали с зараженной водой.

Накануне праздника городские власти разрешили жителям забивать скот только в специально отведенных местах, однако большинство горожан не смогли добраться до них из-за ливней.

В результате многие жители Дакки забивали животных на подземных автомобильных стоянках, в гаражах и переулках, а кровь убитого скота стекала на затопленные улицы.

По данным Бенгальской службы Би-би-си, за последние дни в Дакке было забито около 100 тысяч животных.