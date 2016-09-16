Сноуден назвал доклад о себе в Конгрессе США "актом злой воли"

Комментируя выводы комитета, отказавшегося считать Сноудена борцом за правду и назвавшего его обычным преступником, американец, проживающий сейчас в России, заявил, что не может согласиться с такой точкой зрения, передает Русская служба Би-би-си.

"Информация в их докладе настолько грубо искажена, что было бы даже забавно, не будь это искажение серьезным и умышленным актом злой воли", - сказал Сноуден, выступая по видеосвязи на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Доклад комитета Палаты представителей Конгресса США был опубликован 15 сентября. В документе говорится, что Сноуден нанес колоссальный ущерб национальной безопасности США.

По мнению комитета, документы, которые Сноуден похитил у американских спецслужб, касались не столько вмешательства властей в частную жизнь граждан, сколько серьезных вопросов обороноспособности страны.

В комитете отмечают, что Сноуден во времена работы на американские спецслужбы якобы был склочным и раздражительным сотрудником и постоянно ругался с начальством. Своими действиями, говорится в докладе, он помог не американским гражданам, а врагам США.

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В связи с этим, считают авторы документа, Сноудена не стоит считать борцом за правду и права человека, как это делают многие правозащитные организации. По мнению комитета, к нему следует относиться как к обычному преступнику.

Сноуден, сотрудничавший в разные годы с американскими ЦРУ и АНБ, в 2013 году передал журналистам секретные документы, доказывавшие факт отслеживания спецслужбами телефоных звонков рядовых граждан.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

Сейчас он проживает в России, предоставившей ему временное убежище. При этом Сноуден неоднократно заявлял, что хотел бы когда-нибудь вернуться на родину.