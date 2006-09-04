Взрыв на юго-востоке Турции
09:22, 04 сентября 2006Мир
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Два человека погибли и девять пострадали
Два человека погибли и девять пострадали при взрыве бомбы в кафе на юго-востоке Турции, сообщает РИА «Новости».
Взрыв произошел в воскресенье в 21.00 на территории открытого кафе в городе Катак (Catak) в провинции Ван (Van).
Ранее информагентство «Анатолиан» (Anatolian) сообщило, что при взрыве пострадали десять человек. Их доставили в ближайшие больницы. По данным «Анатолиан», один из погибших - полицейский.
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