Взрыв на юго-востоке Турции

Два человека погибли и девять пострадали при взрыве бомбы в кафе на юго-востоке Турции, сообщает РИА «Новости».

Взрыв произошел в воскресенье в 21.00 на территории открытого кафе в городе Катак (Catak) в провинции Ван (Van).

Ранее информагентство «Анатолиан» (Anatolian) сообщило, что при взрыве пострадали десять человек. Их доставили в ближайшие больницы. По данным «Анатолиан», один из погибших - полицейский.