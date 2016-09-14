Количество жертв войны в Сирии превысило 300 тысяч – правозащитники

Об этом Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил сегодня - первый день перемирия в Сирии, о котором на прошлой неделе договорились США и Россия, сообщает Deutsche Welle.

Только за последний месяц в результате боевых действий погибло около 9 тысяч человек.

Правозащитники называют цифру в 301 тыс. 781 погибшего со времени начала гражданской войны в Сирии. Из них 86 тыс. - гражданские, среди которых свыше 15 тыс. детей.

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Потери проправительственных сил составляют 59 тыс. военных и 48 тыс. боевиков из соседних стран (Ирак, Иран, Ливан), которые также воевали на стороне правительства президента Башара Асада.

Более 52 тыс. погибших составляют потери джихадистов, которых в подсчетах зачислили в группировки "Исламское государство" и "Фатах аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра"). Примерно такое же количество потерь правозащитники приписывают всем остальным вооруженным повстанцам, участвующим в вооруженном противостоянии. 3 тыс. 645 погибших не удалось идентифицировать.