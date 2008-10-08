Reuters: пьяные российские солдаты чуть не проспали вывод войск из Грузии

Два российских солдата едва не пропустили вывод войск из Грузии из-за того, что ночь со вторника на среду провели в пьяном виде в грузинской полиции, сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы страны. Полицейские передали военнослужащих российской стороне на пропускном пункте в Каралети всего за несколько часов до вывода оттуда миротворческих сил.

К настоящему моменту уже демонтированы все шесть блокпостов в "буферной зоне" в районе конфликта, заявил командующий российскими миротворцами в регионе Марат Кулахметов. Войска начали отход из грузинского региона Шида Картли в сторону Цхинвали. Миротворцы полностью будут выведены с блокпостов в течение "светового дня". Вернувшихся из полиции протрезвевших военнослужащих Кулахметов встретил руганью, отмечает корреспондент Reuters. Как рассказали в грузинских правоохранительных органах, солдат задержали во вторник, когда те ехали на автомобиле. Как утверждают грузины, военнослужащие были настолько пьяны, что не могли понять, где находятся.

Между тем Кулахметов рассказал, что представители командования российских миротворцев в Южной Осетии и местной администрации Грузии подписали акт о том, что радиационный фон в освобожденной зоне соответствует норме, добавляет ИТАР-ТАСС. Засвидетельствовано, что на территории постов "отсутствуют взрывоопасные предметы", сказал командующий миротворцами, а все оружие и заграждения вывезены.

В соответствии с планом Медведев-Саркози, российские миротворцы должны покинуть зону безопасности до 10 октября - им на смену должны прибыть наблюдатели ЕС.

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