Международный суд не будет тянуть с рассмотрением иска Грузии к России

Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, 15 октября вынесет решение по иску Грузии против России.

Как говорится в пресс-релизе суда, переданном агентству УНИАН, в августе, после военного противостояния между грузинскими, российскими и южноосетинскими силами, Грузия подала заявку в Международный суд ООН о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Грузинское правительство попросило суд принять временные меры для сохранения Грузией права, согласно конвенции, «защищать своих граждан от насильственных, дискриминационных действий Вооруженных сил России, действовавших в договоренности с сепаратистскими боевиками и иностранными наемниками» на территории Грузии и около нее.

В иске Грузия заявила, что с начала 90-х годов XX века Россия «вела систематическую политику этнической дискриминации против этнического грузинского населения и других групп в этом регионе».

Грузия также отметила, что, несмотря на перемирие, российские военные операции продолжаются на территории Грузии.

В сентябре грузинская и российская сторона предварительно согласились, что решение суда и временные меры будут обязательными для обеих сторон.