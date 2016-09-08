СМИ: в Сирии исламисты уничтожили два турецких танка российскими ракетами (видео)

Об этом сообщает блог российского Центра анализа стратегий и технологий со ссылкой на данные СМИ и опубликованное на YouTube видео.

6 сентября на севере провинции Алеппо исламисты предприняли контрнаступление против сил Турции.

На видеозаписи запечатлено поражение боевиками ИГ двумя последовательными пусками противотанковых управляемых ракет (предположительно, что "Корнет-Э") двух танков турецкой армии (предположительно, модернизированные М60Т Sabra).

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Судя по видео, в обоих случаях одного попадания ПТУР "Корнет-Э" российского производства хватало для полного уничтожения танка, в том числе с выгоранием либо взрывом боезапаса.

По данным СМИ, в ходе атаки трое турецких военнослужащих погибли и четверо были ранены.