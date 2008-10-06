У пиратов хватит оружия, чтоб дать отпор попыткам освободить «Фаину»

Сомалийские пираты, захватившие судно Faina с танками на борту, клянутся бороться до конца, несмотря на осаду кораблей американского флота.

Как сообщает NEWru.com, пираты заявили The Sunday Times, что отразят любое нападение.

Пираты, вооруженные винтовками AK47, по словам своего представителя Сугуле АЛИ, не могли поверить глазам, когда увидели столько оружия на борту Faina. "Мы были напуганы тем, что кто-то перевозил все это оружие в водах Сомали", - заявил С.АЛИ изданию по спутниковому телефону.

"Мы готовы к любому нападению спецназа, - заявил С.АЛИ. - У нас есть 60 вооруженных людей, готовых отбить корабль. Мы можем защитить себя. Я не буду говорить вам, какое у нас есть оружие, но могу заметить, что его хватит".

Группу вооруженных бандитов, по мнению издания, можно простить за решение сорвать куш, поскольку пираты увидели на судне танки, ракетные двигатели и сделанные в России зенитные орудия. В минувшие выходные они требовали выкуп за груз и экипаж в размере 20 млн. долларов. Это в 10 раз больше, что они обычно просят за судно.

Чтобы избежать попадания военного груза Faina к радикальным исламистам, угрожающим свернуть правительство этого государства, США направили к берегам Сомали 6 военных кораблей. Судна окружили Faina, чтобы иметь возможность пресечь любую попытку выгрузки танков на берег.

Россия также отправила военный корабль "Неустрашимый" в регион, чтобы защитить российских граждан находящихся на борту Faina. На борту судна находились 17 украинцев, трое россиян и один гражданин Латвии. При этом капитан судна, гражданин России Владимир Колобков скончался.

Несмотря на некоторые успехи Франции, пока что мировое сообщество не в состоянии эффективно бороться с пиратством у берегов Сомали, где проходит один из самых оживленных морских маршрутов. По мнению пиратов, требуемые ими деньги – это не выкуп, а штрафные санкции за несанкционированный, незаконный вылов рыбы. Все больше и больше жителей Сомали, не способных заработать честным трудом, становятся бандитами. А сообщения о том, что пиратам в нынешнем году удалось заработать 30 млн. долларов, лишь воодушевляют их.

В понедельник ВМС США установили местоположение баз пиратов на берегу Сомали и следят за ними, но пока не планируют дальнейших действий. Об этом заявил в Кейптауне командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Марк ФИЦДЖЕРАЛЬД.

По словам адмирала, ежегодно у сомалийских берегов проходят около 20 тысяч торговых судов, и их защита требует таких военно-морских сил, которых больше нет. "То есть, мы знаем, где пираты живут на берегу, но, я думаю, мы этим и ограничимся", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на борту украинского судна, взятого в плен 25 сентября, находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, проданных Украиной Кении. За груз пираты требуют 20 миллионов долларов США выкупа. В составе экипажа Faina 17 граждан Украины.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков Faina ведут Министерство обороны Кении и судовладельцы.