Die Welt: Огромный провал Барака Обамы в Азии

Об этом пишет Клеменс Вергин в статье "Огромный провал Барака Обамы в Азии", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Недавний визит Барака Обамы в Азию начался с почти символичного унижения: поскольку китайцы и американская делегация не смогли договориться о трапе, самому влиятельному человеку в мире пришлось воспользоваться задней дверью своего президентского самолета.

Несколько раз дело доходило и до словесных перепалок между ключевыми советниками Обамы и китайскими чиновниками – выражение напряженности, которая накопилась за последние годы между правящей сверхдержавой и восходящей звездой мировой политики.

Круг президента Обамы замкнулся. Когда он пришел, то заявил, что протянет руку противникам и соперникам Америки – даже Пекину. В 2009 году он даже решил не принимать Далай-ламу, чтобы не злить китайцев. И в первый год своего президентства он осуществил визит в Поднебесную, который прошел так же неудачно, как его прощальный визит. Тогда китайцы ошарашили американцев тем, что хотели контролировать каждый аспект визита президента.

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Тогда Обама не мог встретиться с оппозиционерами, он не должен был отвечать на вопросы на пресс-конференциях, и ему не было разрешено выступать на радио. Это оскорбление в Китае стало уроком для Обамы. Президент и его советники сделали вывод, что китайцы, кажется, понимают только язык силы.

Результатом этого осознания стал известный "поворот к Азии". Они хотели показать Пекину, что США по-прежнему считают себя контролирующим государством в Азии, они хотели дать понять союзникам, что они по-прежнему могут рассчитывать на поддержку Америки. В Азии решается будущее мира, так считали в Белом доме. Но здесь возникнут геополитические потрясения, с которыми сверхдержава сможет справиться только с помощью более активного участия.

Политика колкостей

Как и многие из концепций внешней политики Обамы, "поворот к Азии" преисполнен высокопарных надежд. И, как со многими другими подходами во внешней политике, результат оказывается крайне скромным. В любом случае поворот США к Азии не впечатлил власти в Пекине. В течение многих лет они полагались на политику колкостей и на разрушение американской мощи. Китайские базы, построенные в Южно-Китайском море, были не только звонкой пощечиной для Обамы, они также призваны показать союзникам Америки в регионе, что Вашингтон мало что может сделать, чтобы защитить их интересы.

Перед отъездом президент вновь произнес сильную речь в отношении того, что Международный суд в своем решении назвал международной экспансией Китая в Южно-Китайском море, которая нарушает международное право. Но это всего лишь несущественные слова. Его администрация также не нашла способ борьбы с систематическим препятствованием деятельности американских компаний на китайском рынке.

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И самый важный инструмент для закрепления Америки в регионе, сдерживания претензий Китая на власть и участия американских партнеров - Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство - грозит потерпеть крах из-за популизма в США. И Хиллари Клинтон, и Дональд Трамп выступают против соглашения.

Возвращение в Европу и на Ближний Восток

Курт Кэмпбелл, один из архитекторов новой политики в отношении Азии в Государственном департаменте, пишет в своей новой книге "Поворот", что такой подход "был призван показать Пекину непоколебимость Америки". Соглашение ТТИП "абсолютно необходимо", пишет Кэмпбелл, это важный элемент политики. Если оно потерпит неудачу, а сейчас это кажется вероятным, тогда провал ожидает и политику Обамы в отношении Азии.

Пока у поворота был лишь небольшой успех, но курс на Азию уже создал вакуум в других местах, и этим поспешили воспользоваться мировые злодеи. Распространение ИГ вернуло США на Ближний Восток, а неоимперская готовность Путина к конфликтам уничтожила давнюю мечту Америки о самостоятельности Европы. Тем временем, уже давно идет речь о "повороте назад", о возвращении к классическим конфликтных зонам в Европе и на Ближнем Востоке.

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С одной стороны, проблемы Америки в Азии появляются из-за объективного смещения баланса сил в сторону Китая. С другой стороны, это также вопрос восприятия. Многие считают Обаму не склонным к конфликтам, слабым в отношении внешней политики президентом. И популярные среди правых и левых изоляционистские течения поднимают вопрос о том, насколько надежной Америка будет в будущем в качестве гаранта стабильности.

"Не стоит это переоценивать"

Трамп поставил под сомнение всю сеть союзников. Он хочет заставить Южную Корею и Японию платить еще больше за американскую защиту. С другой стороны, Китай – излюбленный объект его риторики, направленной против свободной торговли. Может быть, он даже спровоцирует торговую войну с Пекином. Таким образом, президентство Трампа приведет к росту нестабильности в азиатском регионе.

Однако Клинтон делает ставку на классическую американскую политику управления, но судя по ее темпераменту, она будет действовать более решительно, чем Обама. Она когда-то также была разработчиком стратегии поворота и ярой сторонницей ТТИП. Но теперь она пожертвовала важным соглашением из-за внутриполитического оппортунизма. Клинтон знает, что это огромная геостратегическая ошибка.

Если она станет президентом, будет интересно посмотреть, как она будет формировать более решительную политику Америки в отношении Азии, при этом отказываясь от ТТИП. Этим Хиллари загнала себя во внешнеполитический тупик, из которого трудно найти выход.

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На разногласия между США и Китаем во время своего прощального визита Обама отреагировал в типично сдержанной манере. "Не следует переоценивать это", - сказал он журналистам. Но когда новоизбранный президент Филиппин, хулиган Родриго Дутерте, перед журналистами назвал его "сукиным сыном", то здесь отреагировал даже Обама. Он отменил запланированные переговоры с Дутерте. В мире Обамы – это выражение максимальной дипломатической жесткости.