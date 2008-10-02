Путину все равно, кто главный в Украине, лишь бы о зеркале не забывал

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что Россия будет сотрудничать с любым руководителем Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве.

«Россия будет поддерживать украинский народ и уважать его выбор, каким бы он не был», - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопрос, готов ли Кремль поддерживать Ю.ТИМОШЕНКО на следующих президентских выборах.

В то же время он подчеркнул, что Россия строит отношения со всеми странами, в том числе и с Украиной, «зеркальным образом - на основе взаимности».

«Это значит - как аукнется, так и откликнется», - подчеркнул В.ПУТИН.