Путину все равно, кто главный в Украине, лишь бы о зеркале не забывал
22:51, 02 октября 2008Мир
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И так со всеми странами
Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что Россия будет сотрудничать с любым руководителем Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве.
«Россия будет поддерживать украинский народ и уважать его выбор, каким бы он не был», - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопрос, готов ли Кремль поддерживать Ю.ТИМОШЕНКО на следующих президентских выборах.
В то же время он подчеркнул, что Россия строит отношения со всеми странами, в том числе и с Украиной, «зеркальным образом - на основе взаимности».
«Это значит - как аукнется, так и откликнется», - подчеркнул В.ПУТИН.
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