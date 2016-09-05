Во Франции протестующие требуют снести лагерь беженцев "Джунгли" на берегу Ла-Манша

К демонстрации протеста, требующей закрытия лагеря, примкнули владельцы местных магазинов, работники порта, а также профсоюзы, сообщает Русская служба Би-би-си.

Протестующие сформировали живую цепь через шоссе, ведущее к Евротоннелю и порту Кале, откуда уходят паромы в Британию.

Сотни демонстрантов с плакатами, призывающими закрыть лагерь для беженцев, собрались на подъездах к Евротоннелю и портовому терминалу.

Лагерь, по словам участников протеста, мешает нормальной жизни города.

Шоферы грузовиков заявляют об участившихся угрозах со стороны организованных банд и отдельных мигрантов, пытающихся залезть в автофургоны и нелегально пробраться в Британию.

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Фермеры страдают от того, что часть урожая оказывается уничтоженной из-за постоянно увеличивающегося в размерах лагеря, где около 7000 человек из Судана, Сирии, Эритреи и других неблагополучных мест живут в ужасных условиях.

Читайте такжеВласти Германии начали обучать сирийских беженцев строительствуВ феврале 2016 года французские власти сломали южную часть лагеря, пытаясь сократить число проживающих там беженцев, однако его численность вновь возросла, и теперь демонстранты требуют закрытия и северной его части.

Многие французские газеты цитируют президента Торговой ассоциации Кале, сказавшего: "Мы не снимем заслон с шоссе до тех пор, пока власти не назовут нам точную дату, когда северная часть "Джунглей" будет полностью уничтожена".