Во Франции протестующие требуют снести лагерь беженцев "Джунгли" на берегу Ла-Манша

15:43, 05 сентября 2016
Мир
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5 сентября во Франции шоферы-дальнобойщики и фермеры начали блокировать движение на главной магистрали, ведущей к городу Кале, в окрестностях которого находится печально известный лагерь для беженцев, получивший название "Джунгли".

REUTERS

К демонстрации протеста, требующей закрытия лагеря, примкнули владельцы местных магазинов, работники порта, а также профсоюзы, сообщает Русская служба Би-би-си.

Протестующие сформировали живую цепь через шоссе, ведущее к Евротоннелю и порту Кале, откуда уходят паромы в Британию.

Сотни демонстрантов с плакатами, призывающими закрыть лагерь для беженцев, собрались на подъездах к Евротоннелю и портовому терминалу.

Лагерь, по словам участников протеста, мешает нормальной жизни города.

Шоферы грузовиков заявляют об участившихся угрозах со стороны организованных банд и отдельных мигрантов, пытающихся залезть в автофургоны и нелегально пробраться в Британию.

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Фермеры страдают от того, что часть урожая оказывается уничтоженной из-за постоянно увеличивающегося в размерах лагеря, где около 7000 человек из Судана, Сирии, Эритреи и других неблагополучных мест живут в ужасных условиях.

REUTERS

Читайте такжеВласти Германии начали обучать сирийских беженцев строительствуВ феврале 2016 года французские власти сломали южную часть лагеря, пытаясь сократить число проживающих там беженцев, однако его численность вновь возросла, и теперь демонстранты требуют закрытия и северной его части.

Многие французские газеты цитируют президента Торговой ассоциации Кале, сказавшего: "Мы не снимем заслон с шоссе до тех пор, пока власти не назовут нам точную дату, когда северная часть "Джунглей" будет полностью уничтожена".

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