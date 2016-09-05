Когда фото говорит больше, чем слова: как проходит саммит G20 в Китае (фоторепортаж)

Здесь собрались лидеры 20 государств, в том числе США, Германии, Франции, Канады, России, а также главы ЕС, МВФ и других крупнейших образований.

Кроме того, на саммите присутствуют главы ряда приглашенных стран, в том числе, Испании, Казахстана, Сингапура и других.

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В рамках первого дня саммита уже прошло совместное заседание лидеров стран-участниц, а также ряд двухсторонних встреч.

В частности, ситуация в Украине обсуждалась на двусторонних встречах президента США Барака Обамы, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако конкретные результаты этих встреч пока не объявлялись.

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Кроме того, вечером 4 сентября состоялся гала-концерт по случаю открытия саммита, а также совместное фотографирование участников саммита G20 в Китае.