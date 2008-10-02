В давке на дискотеке погибли 19 человек
09:40, 02 октября 2008Мир
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Возраст погибших - от 12 до 17 лет
По крайней мере 19 человек погибли этой ночью в давке на дискотеке в Танзании. Возраст погибших - от 12 до 17 лет, передает AFP.
Несколько посетителей получили ранения и были доставлены в спешном порядке в ближайшие больницы.
Трагический инцидент произошел в центральной части страны, в районе Табора.
По данным полиции, давка возникла как следствие обилия посетителей и суматохи, а также невероятной духоты в танцевальном зале. Молодежь собралась там, чтобы отметить окончание Рамадана.
Начато следствие.
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