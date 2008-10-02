В давке на дискотеке погибли 19 человек

По крайней мере 19 человек погибли этой ночью в давке на дискотеке в Танзании. Возраст погибших - от 12 до 17 лет, передает AFP.

Несколько посетителей получили ранения и были доставлены в спешном порядке в ближайшие больницы.

Трагический инцидент произошел в центральной части страны, в районе Табора.

По данным полиции, давка возникла как следствие обилия посетителей и суматохи, а также невероятной духоты в танцевальном зале. Молодежь собралась там, чтобы отметить окончание Рамадана.

Начато следствие.