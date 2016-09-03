Парламент Испании во второй раз не смог утвердить премьера, приблизив третьи выборы за год

Голосование прошло в пятницу, 2 сентября, на фоне неспособности депутатов уже восемь месяцев назначить кабинет министров и угрозы третьих за год выборов, передает Deutsche Welle.

Отныне у нынешнего созыва есть время только до 31 октября, чтобы сформировать правительство. Иначе, в соответствии с испанским законодательством, будут объявлены очередные внеочередные выборы.

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Кандидатура руководителя "Народной партии" (НП) снова получила лишь 170 голосов среди 350 депутатов, говорится в сообщении на сайте испанского парламента. Рахоя поддержали НП и либеральные "Граждане" (169 депутатов), которые в конце августа договорились о союзе в парламенте, а также депутат от Канарских островов. Они рассчитывали создать правительство меньшинства.

И.о. премьера не поддержали оппозиционные Социалистическая партия, союз "Подемос" и региональные партии из Страны Басков и Каталонии.

Ранее Рахой, чья партия на внеочередных выборах получила 137 мандатов, угрожал социалистам новым досрочным голосованием из-за невозможности сформировать коалицию. Напомним, после декабрьских выборов в Испании не смогли создать коалицию, в результате чего в июне прошли перевыборы.